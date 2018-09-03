THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Başkan Mustafa Tuna talimatı verdi! Artık kullanılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, EGO ve  ASKİ Genel Müdürlükleri ile bağlı şirket, iştiraklerde mal-hizmet alımlarında  yerli malı tercihine azami riayet edilmesi talimatı verdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:58
Başkan Mustafa Tuna talimatı verdi! Artık kullanılmayacak

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tuna imzasıyla,  belediyenin tüm birimlerine yerli ve milli ürün kullanımına geçilmesine yönelik  genelge gönderildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna, son zamanlarda Türkiye'nin  milli birliğine yönelik yapılan ekonomik saldırılara dikkati çekerek, "Ülkemize  karşı yapılan bu saldırıları bertaraf etmek için Ankara halkına hizmet üreten ve  bu hizmetlerin ifası için kamu kaynağı kullanan belediyemiz ile çalışanlara  önemli görev ve sorumluluk düşmektedir." ifadesini kullandı.

Tuna, şunları kaydetti:

"Belediyemizin tüm birimleri, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile  belediyemize bağlı şirketler ve bu şirketlerin iştiraklerince mal ve hizmet  alımları ile yapım işlerinde yerli malı tercihine azami riayet edilecek, varsa  yabancı ürün ve hizmetlerin yerine yerli ve milli olanları kullanılacaktır. Tüm  birimlerimizin yerli ve milli ürünlerin kullanılmasına ve tasarruf ilkelerine  özen göstermelerini önemle rica ederim. Ülkemize karşı yapılan saldırıları  bertaraf etmek için yerli ve milli üretimin arttırılması, desteklenmesi ve yerli  ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması öncelikli hedefimiz haline gelmiştir."

Belediye birimlerinde israfın da önüne geçilmesi talimatını veren  Mustafa Tuna, "Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, azami tasarruf  ilkelerine riayet edilmesi ve israfa yol açmayacak şekilde hareket edilmesi  sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:58
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizlerden şaşırtan Loris Karius yorumu!
    1. İngilizlerden şaşırtan Loris Karius..
    2. Aselsan üretti! İlk ADOP-2000..
    3. TEM'i kilitleyen kaza!
    4. TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik..
    5. Bedelli askerlik yapacak futbolcuların..
    6. Eski Savcı Serhat Yağmur neden..
    7. Perinçek'ten çarpıcı yazı:Hiç kimse..
    8. Dolandırıcılar bu defa imamları hedef al
    9. Terör devleti İsrail yine yıktı, yine..
    10. Borsa günün ilk yarısında arttı
    11. Valilik açıkladı: Diyarbakır'da çatışma!
    12. Rusya: Sonsuza kadar tahammül edemeyiz
    13. Diyarbakır'da sıcak çatışma! 2..
    14. ABD şokta! Kaliforniya'da 10 kişi daha..
    15. Durun! Bu çocuklar hasta olmayabilir!
    16. Kudüs’ü tanımak zorundayız
    17. Rusya uyardı: Sonsuza kadar..
    18. Denizlerde palamut bereketi! Tanesi 5..
    19. Yunanistan'dan sürpriz Türkiye ziyareti!
    20. AÖF kayıt yenileme tarihleri 2018
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!