Başkan Mustafa Çöl, öğrenciler ile ağaç dikti
Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, kapalı pazar yerinin üst tarafındaki bölgede Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan gelen öğrenciler ile birlikte ağaç dikimi etkinliği düzenlendi.23 Mart 2019 Cumartesi 13:25
Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, kapalı pazar yerinin üst tarafındaki bölgede Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan gelen öğrenciler ile birlikte ağaç dikimi etkinliği düzenlendi.
Değişik yaş kategorisindeki öğrencilerin yanı sıra, veliler ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte çok sayıda ağaç toprakla buluşarak can suları verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte ağaç dikmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler bu güzel organizasyon için teşekkür ederek, dikilen bu ağaçlara gözü gibi bakacaklarını, ilerleyen zamanlarda gelerek büyümelerini takip edeceklerinin sözünü verdiler.
Etkinlik birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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