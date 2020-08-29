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Spor Başkan Musa Aydın'dan genç güreşçilere ziyaret
Spor

Başkan Musa Aydın'dan genç güreşçilere ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:14:11 -
Başkan Musa Aydın'dan genç güreşçilere ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ankara'da kamp yapan Gençler Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde çalışmalarını Elmadağ'da sürdüren genç güreşçilere moral ziyaretinde bulundu.

Teknik kadroyla toplantı yapan Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra güreşçilerle bir araya gelen Aydın, antrenmanlar sırasında özellikle pandemi kurallarına uyulmasını istedi.

Bir süre antrenmanı takip eden başkan Musa Aydın, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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