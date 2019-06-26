Başkan Mızraklı, atık pil toplayan okullara ödüllerini verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 2018-2019 eğitim yılı içinde 3 farklı kategoride başlattığı, 91 okulun katılım gösterdiği ve toplam 2 ton 820 kilogram atık pilin toplandığı kampanya kapsamında dereceye giren okullara ödüllerini verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde düzenlediği atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullar ödüllerini Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın elinden aldı. Anaokulu, ilkokul-ortaokul ve lise olmak üzere 3 farklı kategoride yapılan yarışmada dereceye giren okullara ödülleri eğitim salonunda düzenlenen törenle verildi.

Okullara kampanyaya katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Mızraklı, "Diyarbakır’da gerek insan tabiatı aynı zamanda kentlilik bilinci konusunda bazı şeylere dokunulması ve geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda da şüphesiz ebeveynlerin sorumlu olduğu kadar hepimiz sorumluyuz. Ama bunu da onlara en iyi şekilde nakşedebilecek olanlarda siz öğretmenlersiniz. O anlamda çevre, atıklara dönük alınması gereken tutum, enerji bilinci ve su israfını önlemek ile ilgili bilinçlenme süreçlerinde sizin emeğiniz ile katkınız büyük olacaktır" dedi.

Yaptığı konuşmanın ardından Mızraklı, dereceye giren 118 kilogram ile Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulamalı Anaokulu, 60 kilogram ile Minikler Anaokulu, 354 kilogram ile Mehmetçik İlkokulu, 180 kilogram ile Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, 139 kilogram ile Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 132 kilogram ile Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi’ne okulları temsilen törene katılan eğitmenlere ödüllerini verdi.

Çevre Bilinci eğitimlerinde tüm okullara atık pil toplama kutuları bırakıldı. Ekimde başlayıp Nisan ayında tamamlanan kampanyaya 91 okulun katılırken, kampanya sonunda 2 ton 820 kilogram atık pil toplandı. Okullar dışında devlet kurumları ile özel işletmelerde de bu yıl 118 kg 200 gram atık pil toplandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda depolanan atık piller, geri dönüşüme kazandırılmak üzere Kocaeli’ne gönderildi.