Başkan Levent Uslu belediye başkanlarına seslendi!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr



Bem-Bir-Sen’in katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde başladı.

Mansur Yavaş da katıldı

Kongrenin açılış törenine Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Emir Osmanoğlu, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz , Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Ahmet Selim Kadıoğlu, Nurettin Sever, bürokrat ve aktör kurum temsilcileri katıldı.

Levent Uslu: Belediye başkanları halkın kalbiyle ilgilenmeli

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Belediyeler sadece şehrin mimarisiyle değil halkın kalbi ile de ilgilenmelidir." diyerek şu mesajları verdi:



"Ülkemizin son yıllarda her bakımdan kalkınması halkın merkezi hükümetten ve belediyelerden beklentilerini de farklılaştırdı. Eskiden halk belediyelerden daha çok fiziki ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyordu. Bu hizmetlerin başında çöplerin toplanması, kanalizasyon hizmetlerinin, parkların ve bahçelerinin yapılması geliyordu. Bugün ise gelişen ülkemizde vatandaşın belediyelerden beklentileri farklılaşmış, değişmiş ve çoğalmış durumdadır."

'Hüner bir şehri bünyad eylemektir, reaya kalbin abad eylemektir'