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Başkan Kula faiz indirimini değerlendirdi

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, Para Politikası Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Merkez Bankası politika faizinin yüzde 24‘ten yüzde 19.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
Başkan Kula faiz indirimini değerlendirdi

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, Para Politikası Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Merkez Bankası politika faizinin yüzde 24‘ten yüzde 19.75’e çekilerek yüzde 4.25 indirim yapılmasının, iş dünyası tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.


Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, Merkez Bankası tarafından düzenlenen faiz indirimini değerlendirdi. Başkan Kula, 25 Temmuz’da Para Politikası Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Merkez Bankası politika faizinin yüzde 24‘ten yüzde 19.75’e çekilerek yüzde 4.25 indirim yapılmasının sevinçle karşılandığını belirtti. Piyasaların rahatlayabilmesi için sıranın bankalarda olduğunu söyleyen Başkan Kula, üretimin esas olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmasında ise bankalarca tüketiciye, esnafa ve imalatçılara kullandırılacak kredilerin faizlerinin de makul seviyelerde olmasının şart olduğunun altını çizdi. Başkan Kula, üretimin devamı, üretilen mal ve hizmetlerin satın alınarak ekonomi çarklarının dönmesi için finansman maliyetinin düşük olması ve finansmana erişilebilirliğin kolaylaştırılmasının önemini vurgu yaptı. Eldeki konut stokunun eritilmesi için inşaat sektöründen imalat sektörüne, tarımsal ve hayvansal üreticilerden tüketicilere veesnafa kadar tüm toplumun, banka faizlerinde en kısa zamanda bir indirim yapılmasını beklediğine dikkat çekti. Başkan Kula, “Bütün sektörlerin bankalardan beklentisi, Merkez Bankası faiz indiriminden sora acilen banka faizlerinin de anlamlı biçimde indirilmesi yolu ile reel ekonominin canlanmasıdır. Merkez Bankası tarafından faiz oranlarının önümüzdeki dönemde de makul düzeylere indirilmesi önemli” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
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