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Spor

Başkan Kocaman’dan milli sporcuları unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında milli sporcuları ziyaret ederek Türk Bayrağı’nın ve çeşitli hediyeler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:26:41 -
Başkan Kocaman’dan milli sporcuları unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında milli sporcuları ziyaret ederek Türk Bayrağı’nın ve çeşitli hediyeler verdi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepeli milli sporcuları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ziyaret ederek başarılar diledi İstasyon Mahallesi’nden Aksona Çelik, Sarımeşe Mahallesi’nden Sude Berdan ve Balaban Mahallesi’nden Münir Ertuğ’u ziyaret eden Başkan Kocaman, sporculara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek hayatlarında başarılar diledi.


Konuyla ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs çağrısına hemşehrilerimiz de katılarak evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’mızı büyük bir coşku ile okudular. Kartepeli sporcularımızı ziyaret ederek onlara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek başarılarının daim olması dileğinde bulunduk. İnşallah bu zor günler geride kalacak, sporcularımızın başarılarını izledikçe gururlanarak onların başarılarına ortak olacağız” dedi.

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