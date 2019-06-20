Başkan Kocaman, sağanak yağışın vurduğu mahalleri inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, aşırı yağışlardan etkilenen Ataevler ve Arslanbey Mahalleri’nde inceleme yaptı.

Ülke genelinde aniden başlayarak birçok yerde su baskınlarına neden olan yağışların, Kartepe’de gereken önlemler alındı. Belediye Başkanı Kocaman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Ataşehir Mahallesi Muhtarı Sibel Demirsoy ve Arslanbey Mahallesi Muhtarı Sedat Topal ile birlikte su baskınları yaşanan yerleri inceledi, hemşehrilerinin isteklerini dinledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu yağışlar alınan tedbirler sayesinde çok fazla etkili olmamıştır. Minimum düzeyde su baskınları olmasına karşın Kartepe Belediyesi ve İSU ekiplerimiz tarafından anında müdahale edildi. Hemşehrilerimizin bu yağışlardan etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldık. Yaptığımız incelemeler neticesinde çok şükür yoğun yağışın ilçemizde ciddi hasarlara sebep olmadığını söyleyebiliriz. İlimizde hasar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun ülkemizde bu afet sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlara başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.