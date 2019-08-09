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Başkan Kocaman minik karatecileri misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslararası Karate Şampiyonasında dereceye giren minikleri misafir etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:30
Başkan Kocaman minik karatecileri misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslararası Karate Şampiyonasında dereceye giren minikleri misafir etti.


Bu yıl 3.’sü düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslararası Karate Şampiyonası 19-21 Temmuz tarihlerinde Çanakkale Anafartalar Spor Salonunda gerçekleşti. Düzenlenen şampiyonaya Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan olmak üzere 42 ilimizden 75 spor kulübü ve 840 sporcu katıldı. Turnuvada Kartepe Belediyespor’un minik karatecileri de dereceye girdi. Yarışmalarda Yağmur Güngör birinci, Utku Taha Kütük ikinci, Elif Berre Doğan, Sılanur Yazıcı, Gülçin Kocaman ve Umut Efe Gün üçüncü oldu. Takım olarak, Yağmur Güngör, Gülçin Kocaman ve Sulanır Yazıcı 3.’lüğü elde etti. Elde ettikleri başarı ile Kartepeli minikler Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret ederek kupayı hediye ettiler.


Kartepe miniklerle yakından ilgilenen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepeli miniklerimizin elde ettikleri başarıdan dolayı ailelerini ve kendilerini tebrik ediyorum. Her zaman geleceğimiz olan çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Benimde geçmişinde spor vardır. Uzun yıllar basketbol oynadım. Geçmiş yıllarda spor yapmak için şartlar uygun değildi. Şimdi her türlü imkan sunulmaktadır. Gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklarını inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:30
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