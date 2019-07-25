‘Başkan kim?’ sorusuna bakın ne cevap veriyor! Bu muhabbet kuşunun Erdoğan sevgisi bir başka
İstanbul’un Kasımpaşa ilçesinde yaşayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini dile getiren Kenan Öksüz, evinde beslediği muhabbet kuşunun, ‘Tayyip baba çok yaşa’ dediği görüntüleri paylaştı.25 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
İstanbul’un Kasımpaşa ilçesinde yaşayan Kenan Öksüz adlı vatandaş, evinde beslediği muhabbet kuşunun, ‘Başkan kim?’ sorusuna, ‘Tayyip baba çok yaşa’ diye cevap verdiği görüntüleri paylaştı. ‘Maviş’ isimli muhabbet kuşu, ‘Allah-u Ekber’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ gibi cümleler de kurabiliyor.
Muhabbet kuşunun sevimli görüntülerini WhatsApp ihbar hattımızla paylaşan Kenan Öksüz, ‘Erdoğan'a olan sevgimizin yansıdığı muhabbet kuşumuz Maviş’i ekranlarınızda görmekten mutlu olacağız. Saygılar ve başarılar dileriz’ ifadelerini kullandı.
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