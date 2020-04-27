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Aktüel

Başkan Kılınç yol çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

2020-04-27 15:32:18 -
Başkan Kılınç yol çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesi (Flamingo Yolu)’nde devam eden genişletme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.


Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü ile Petrol Caddesinin bağlantı yolunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kılınç, amaçlarının sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman olduğunu söyledi. İncelemeler sonunda gayretle çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Kılınç, “Şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Atatürk Bulvarı ile Petrol Caddesini birbirine bağlayan kavşakta devam eden yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yürüten personelimizin çalışmalarını yerinde inceledik. İnşallah, halkımızı daha güzel bir kentte yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.

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