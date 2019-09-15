Başkan Kılınç, esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, Sıratut Mahallesi esnafına yaptığı ziyarette vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Sıratut Mahallemizin esnafını ziyaret edip, sorunlarını dinledik. Adıyaman’ımız için birlik ve beraberlik ruhuyla neler yapabileceğimizi konuştuk. Kısa sürede çözülebilecek sorunları tespit edip, yerinde çözmeye çalıştık. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan esnafımıza teşekkür ediyor, tüm ekiplerimizle birlikte, gece-gündüz demeden Adıyaman’ımız için çalışmaya devam edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Kılınç’ın halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise, bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.