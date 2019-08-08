0553 313 94 23

Başkan Kılıç’tan Kurban Bayramı mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
Başkan Kılıç’tan Kurban Bayramı mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Gaziantep ve Oğuzeli halkının Kurban Bayramı’nı kutlayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bayram kardeşlik, kurban ise yakınlaşmaktır. Sevdiklerimizle yakınlaştığımız, kardeşlik duygularımızın pekiştiği bir Kurban Bayramı diliyorum” dedi.


Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, “Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların giderildiği, günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Hz. İbrahim ve İsmail’in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah’a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Oğuzeli Belediyesi olarak her bayram da olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nı da hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm birimlerimizi seferber ettik. Değerli hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, insanlık adına hayatın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, tüm İslam Alemi, Türk Ulusu ve kıymetli hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York borsası yükselişle açıldı
    1. New York borsası yükselişle açıldı
    2. Mesleki Yeterlilik Belgesi toplantısı..
    3. Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu..
    4. Bilecikspor’dan Başkan Şahin’e ziyaret
    5. Sakarya’da çaldı sınır kapısında..
    6. Deprem Çardak Havalimanında da hasara..
    7. Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11..
    8. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    9. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    10. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    11. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    12. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    13. Oktay Denizli'deki bilançoyu açıkladı
    14. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    16. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    17. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    18. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    19. Virajı alamayınca kanala uçtu
    20. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    21. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    22. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    23. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    24. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    25. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    26. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    27. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    28. Akaryakıtta çifte indirim
    29. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    30. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!