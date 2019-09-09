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Başkan Kılıç, zabıta personeliyle biraraya geldi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, zabıta personeliyle bir araya geldi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:38
Başkan Kılıç, zabıta personeliyle biraraya geldi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, zabıta personeliyle bir araya geldi.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Zabıta Teşkilatı’nın 193. Kuruluş Yıl Dönümü Haftası Etkinlikleri kapsamında belediye Zabıta personeli ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Kılıç, Zabıta Teşkilatının belediyenin gülen yüzü olduğunu ifade ederek, “Halkımızdan gelen talep ve önerilerde sık sık görüyoruz ki sizlerin gülen yüzü halkımızı memnun ediyor. Hepimiz aynı amaç ile mücadele ediyoruz, amacımız mutlu esnaf, mutlu pazarcı, mutlu öğrenci” dedi.



Durmadan çalışacağız


Hep birlikte Erenler’e hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç, “Daha önce ifade ettiğimiz gibi sizlerle istişare halinde halkımıza hizmet etmeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İşini güzel yapan, hakkıyla yapan inanıyoruz ki karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır” ifadelerini kullandı. Başkan Kılıç’ın konuşmalarının ardından program Zabıta Müdürlüğünün çalışmaları hakkında istişare toplantısı ile devam etti. Toplantıya Başkan Kılıç’ın yanı sıra Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, Özel Kalem Müdürü Bekir Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Ramiz Şengül, Zabıta Müdürlüğü Vekili İsmail İşçi ve belediye zabıta personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:38
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