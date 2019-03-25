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Başkan Kılıç, sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Samsun Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Büyük Sanayi sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:26
Başkan Kılıç, sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Samsun Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Büyük Sanayi sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “El emeği, göz nuru, alın teri ile rızklarını kazanmaya çalışan Büyük Sanayi Sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitelerimizdeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Hayırlı işler dileyerek ve desteklerini istedik. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Başkan Kılıç’a, AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ve teşkilat mensupları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:26
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