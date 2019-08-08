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Başkan Kılıç: “Ortak akla önem veren bir inancın paydaşlarıyız”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği ‘Ortak Akıl Buluşmaları’na devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:06
Başkan Kılıç: “Ortak akla önem veren bir inancın paydaşlarıyız”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği ‘Ortak Akıl Buluşmaları’na devam ediyor.


Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantılarda Başkan Kılıç ve ekibi Bafralı müteahhitlerle bir araya geldi. İlçede görev yapan müteahhitler ile ikinci kez gerçekleştirilen istişare toplantısına Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, belediye başkan yardımcıları ilgili birim müdürleri katıldı.


Toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, “Şehrimizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Mimari açıdan güzel görünmesi için paydaşların tamamının el birliği yapması gerek. Bafra hepimizin” dedi.



Kırcalı: “Üzerimize düşeni yapacağız”


AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Böylesi toplantıların tertip edilmesi Bafra için oldukça önemli. Belediye Başkanımıza bu noktada teşekkür ediyorum. Baframızı güzelleştirmek adına hep birlikte hareket edersek başarıya ulaşmamızda hiçbir engel kalmaz. İlçenin imari yapılanması ile ilgili üzerimize düşen görevi yerine getirmekte kararlı olmalıyız. Bizler yapılaşmayı gerçekleştirirken hem ovamızı hem de çocuklarımızın yaşam alanları koruyacağız” dedi.



Kılıç: “Ortak akla önem veren bir inancın paydaşlarıyız”


Ortak akla önem veren bir inancın paydaşları olduklarını belirten Bafra Belediye Başkan Hamit Kılıç ise, “Baframızı ilgilendiren düşünce ve tavsiyelere her zaman ihtiyacımız var tüm kesimlerle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Ortak akıl buluşmalarımız kapsamında daha fazla kişiye söz hakkı verebilmek adına müteahhitlerimizi iki gruba ayırmış, kalan müteahhitlerimizi de davet edip onlarında görüş ve önerilerini alacağımızı belirtmiştik. Bu gün bu amaçla bir aradayız” diye konuştu.



“Hukukun dışına çıkmadan çözüm bulmak”


Müteahhitlerimizin yaşadıkları sorunları kendi ağızlarından dinlemek, sorunları karşılıklı konuşarak çözüme kavuşturmak için söz konusu toplantıyı tertip ettiklerini belirten Başkan Kılıç, “Daha önce İlgili personelimize inşaat ruhsatı ve iskân raporu almaya geldiklerinde müteahhitlerimize hukukun ve kuralların dışına çıkmadan bir an önce sonuç alınması için gayret göstermeleri talimatını vermiştim. Arkadaşlarımızın bu konudaki hassasiyetleri devam ediyor. Bizler görevimizi yaparken ilçemizdeki müteahhitlerimiz ya da esnaflarımızın gözünden bakmaya çalışıyoruz. İnşaat sektöründe başta imar olmak üzere yapmamız gereken çok çalışma var” şeklinde konuştu.


Müteahhitlerle yapılan istişare toplantısı karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:06
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