Başkan Kılıç ilçedeki sağlık çalışanlarının anneler gününü kutladı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin anneler gününü kutladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde sağlık personellerinin ve hastane çalışanlarının Anneler Günü’nü tebrik eden Başkan Kılıç, “Korona virüs ülkemizin vermiş olduğu mücadelede sağlık çalışanlarımızın ve hastane personelimizin göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı Aziz halkımız kendilerine minnettar. Göstermiş oldukları fedakarlık ve başarı asla unutulmayacak. Korona virüs verilen mücadelede Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkedeki vaka, iyileşen hasta ve vefat eden insan sayılarını ülkemizdeki rakamlar ile kıyasladığımız zaman devletimizin almış aldığı önlemlerin faydasını, halkımızın hassasiyetini ve değerli sağlık çalışanlarımızın vermiş olduğu emeğin karşılığını almış olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Bu süreçte zaman zaman sağlıkçılarımız evlerinden, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalıyor. İnanıyoruz ki bu sıkıntıyı da en kısa zamanda ve en az kayıpla geride bırakacağız. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, gücümüz olan annelerimiz. Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin

10 Mayıs Anneler Gününü en içten dileklerim ile tebrik ediyor ve kutluyorum” dedi.