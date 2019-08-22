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Başkan Kılca: “Her an hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve belediye ile ilçe halkı arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:23
Başkan Kılca: “Her an hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve belediye ile ilçe halkı arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.


İlçede yaşayan bireylerin her türlü talebine karşılık verebilecek şekilde hizmet veren Karatay Belediyesi, özellikle de vatandaşların kaliteli hizmet alarak memnuniyetini ve mutluluğunu en ön planda tutuyor. Bu kapsamda Karatay halkına her konuda yol göstermesi amacıyla kurulan ‘Hizmet Masası’, vatandaşların her türlü sorun, görüş ve taleplerin çözüm merkezi konumunda yer alıyor. Karataylıların taleplerini alarak anında ilgili birimlere ileten ve takibini yapan Hizmet Masası, halkın yüz yüze görüşme yoluyla Karatay Belediyesine anında ulaşma ve bilgi alma olanağı sunmuş oluyor.



“Vatandaşımıza gönlümüz de kapımız da açık”


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 7 personelle hizmet verdikleri Hizmet Masasının bugüne kadar binlerce vatandaşın istek ve talebini aldığını ve söz konusu taleplerin çözüme kavuşturulması için önemli rol üstlendiğini belirterek, Hizmet Masasının vatandaşla aralarında güzel bir köprü olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, Türkiye’nin, son 17 yıldır her alanda bir atılım ve gelişme içerisinde olduğunu kaydederek, “Özellikle de yerel yönetimler alanında hayata geçirilen birbirinden önemli yatırımlar sayesinde şehirlerimiz sadece bölgesinde değil, dünyanın dört bir yanında da gıptayla bakılır hale geldi. Bizler de ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla vatandaşlarımızın belediye hizmetleri konusundaki memnuniyetini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hizmet Masası aracılığıyla da bunu başarmayı ve belediyeyle vatandaş arasında güçlü bağ kurmaya gayret ediyoruz. Belediye hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızı Hizmet Masası ile karşılıyoruz. Hizmet Masamız bugüne kadar yüz binlerce hemşehrilerimizin görüş ve taleplerine karşılık verdi. Sadece geçtiğimiz yıl 41 bin Karataylı hemşehrimiz, Hizmet Masası’na başvurmuş. 2019’un yani bu yılın ilk 8 ayında ise yaklaşık 23 bin başvuru olmuş. Personelimiz, bu başvuruları konularına göre ilgili birimlerimize ileterek söz konusu başvurunun en kısa zamanda cevaplanması veya çözümlenmesi için gayret gösteriyorlar” şeklinde konuştu.



“Her an hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz”


Başkan Kılca, belediyecilikte vatandaşlarla ilişkileri en üst seviyede tutmak ve ulaşılabilirliği artırmak için Hizmet Masası ile yetinmediklerine vurgu yaparak, CİMER başvuruları, WhatsApp Talep Hattı ve sosyal medya hesaplarıyla da hemşehrileriyle güçlü bir iletişim halinde olduklarını aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında fiziki ve altyapı alanlarında kaliteli hizmet üretmenin yanı sıra hemşehrilerimizin ulaşılabilirliğine de ayrı bir kıymet veriyoruz. Hizmet Masasının yanında elektronik ortamda da her an hemşehrilerimizle iletişim halinde olmayı sürdürüyoruz. Çünkü vatandaşlarımız, aynı zamanda bizim mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda dolaşan gözümüz, kulağımız. Bu kapsamda da hemşehrilerimiz, asfalttan altyapıya, içme suyundan toplu taşımaya, kaldırımlardan park bahçelere ve daha birçok konuda belediyemizi ilgilendiren birçok talep, şikayet ve önerileri hem ‘0 532 323 40 30’ nolu Whatsapp Talep Hattımız hem de diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabiliyorlar. Whatsapp Talep Hattımız ve sosyal medya hesaplarımıza yılda ortalama 27 binden fazla istek, şikayet ve öneri mesajı geliyor. Yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden de belediyemizi veya ilçemizi ilgilendiren şikayet, öneri ve isteklerin çözüme kavuşması için de büyük gayret gösteriyoruz. 2019’un ilk 8 ayında internet, telefon ve mektup yoluyla veya şahsen CİMER’den bizlere ulaşan toplam 725 başvuru da ilgili değerlendirilerek birimlerimizce cevaplandı ve çözüm bulunması sağlandı. Dolayısıyla hemşehrilerimizle belediyemiz arasında çok güzel bir iletişim köprüsü kurmuş durumdayız. Her an Karataylı hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz ve temel amacımız; güler yüzlü, hızlı ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla Karatay’ın yaşam kalitesini ve vatandaşlarımızın mutluluklarını arttırmaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:23
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