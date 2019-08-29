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Başkan Keleş Hisarcıklıoğlu’na Ereğli ekonomisini anlattı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
Başkan Keleş Hisarcıklıoğlu’na Ereğli ekonomisini anlattı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek Ereğli ekonomisi için beklentilerini anlattı.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Genel Sekreter Gündüz Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş görüşmede ağırlıklı olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Ereğli ekonomisinin durumu, sorunları ve beklentilerini anlattıklarını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu’nun aktardıkları konulara çok sıcak baktığını vurgulayan Başkan Keleş, Ereğli ekonomisinin daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
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