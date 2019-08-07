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Başkan Kavuş: “Asfalt sorunu meram için en kısa zamanda tarih olacak”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede tek bir asfaltsız nokta kalmaması adına başlattığı çalışmaları dört bir koldan yürütüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:44
Başkan Kavuş: “Asfalt sorunu meram için en kısa zamanda tarih olacak”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede tek bir asfaltsız nokta kalmaması adına başlattığı çalışmaları dört bir koldan yürütüyor.


Meram Belediyesi, ilçede asfaltsız tek bir yol, cadde ve sokak kalmaması adına başlattığı çalışmaları, dört bir koldan sürdürüyor. Meram Belediyesi Ekipleri bir yandan cadde ve sokakların asfalta kavuşması için çaba harcarken diğer taraftanda tamir, bakım işlemlerini, bordür, parke, tretuvar ve yol genişletme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede ilçenin ulaşımına büyük katkı sunacak üç ana arterde yürütülen çalışmalarda sona gelindi.


İlçe trafiğine büyük katkı sunacak üç noktadan biri; Özbayram Caddesi. Karaman yolunu Alakova Caddesine bağlayan proje gidişli-gelişli toplam 7 kilometre. Daha önce 5 metre olan yol genişliğinin 20 metreye çıkarıldığı caddenin bir şeridi, vatandaşların Kurban Bayramını rahat geçirmeleri adına tamamlanarak hizmete sunuldu. Diğer şeridin ise bayramdan sonra tamamlanması hedefleniyor.



“Bayramdan sonra bitirilecek yerler bayram süresince sulanacak”


Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bir diğer çalışma ise Ayanbey-Anasultan-Yorgancı Sokaklar ile Pirhasan-Yorgancı Caddelerini kapsayan asfaltlama projesi. Projenin Ayanbey Sokak ayağını geçtiğimiz günlerde tamamlayan ekipler, Anasultan Sokak ile Pirhasan Caddesi üzerindeki çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Meram Yeni Yol’u Hatıp’a bağlayan bu çalışmalarda Anasultan Sokakta tretuvar çalışmaları Pirhasan Caddesinde ise alt yapı ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı. 2. ve 3. Etapların bayramdan hemen sonra tamamlanmasının hedeflendiği yolda bayram öncesi sıkıştırma çalışmaları bitirilerek vatandaşın bayramı rahat geçirmesi amaçlanıyor. Bu sebeple yol bayram süresince sürekli sulanacak.



“Hacıfettah’ta Namazgah, kurban pazarında asfaltlar tamam”


Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğü bir diğer nokta ise Hacıfettah Caddesi, Abdullah Çavuş ve Baruthane sokak. Bu bölgede altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlandı. Bu kapsamda Hacıfettah Mezarlığının önünde atıl olarak bekleyen alanda Meram Belediyesi tarafından namazgah yapımı gerçekleştirildi. Cuma günü tamamlanacak olan namazgahla vatandaşların burada da ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri sağlandı. Vatandaşların kurban alışverişi için Meram’da kurulan hayvan pazarı içinde çalışmalarını tamamlayan Meram Belediyesi, pazara sıcak asfalt dökerek önemli bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların temiz bir ortamda alış veriş yapmalarına olanak sağlayan pazarda su hattı ve aydınlatma çalışmaları da tamamlandı.



“Asfaltlama çalışmalarımız her geçen gün artan bir hızla devam edecek”


Meram Belediyesi olarak asfaltlama projelerini tasarruf tedbirlerinin dışında tutarak Meram’ın bu önemli sorununa en kısa zamanda çare olmayı hedeflediklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu amaçla birçok yerde aynı anda çalışma yürüttüklerini belirtti. Asfaltlama çalışmalarını her geçen gün artan bir hızla yürüteceklerini ifade eden Başkan Kavuş, hava şartlarının müsaade ettiği son ana kadar ulaşabildikleri her noktaya hizmet götüreceklerini söyledi. Meram’ın 69 mahallesinin tamamında hizmet bekleyen her noktaya belirli bir program dahilinde ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Kavuş, “Meram’ın en hızlı çözüm bekleyen sorunu asfalt. Yılların biriktirdiği sorunu bir anda çözmemiz mümkün değil elbet. Ancak elimizden gelenin fazlasını yaparak ve enerjimizin çoğunluğunu bu sorunun çözümü için harcamak zorunda kalsak da konuyu Meram için bir sorun olmaktan çıkaracağız. Bunun için Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, onlarca koldan her bir noktaya ulaşma gayretindeler. Hangi sokakta ne sorun ne ihtiyaç varsa müdahale ediyorlar. Sorunun tamamen ortadan kalkması için ihtiyacımız olan tek şey ise zaman. Biz çalışmalarımıza ara vermeden, hız kesmeden devam ediyoruz. Kısa zaman içinde vatandaşlarımız, asfalt sorununun genel olarak Meram için tarih olduğunu görecekler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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