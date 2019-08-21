0553 313 94 23

Başkan Kavaklıgil, Tosya’da Metal Sanayi Sitesini ziyaret etti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Metal Sanayi Sitesinde hurdacı esnafıyla bir araya geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
Başkan Kavaklıgil, Tosya’da Metal Sanayi Sitesini ziyaret etti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Metal Sanayi Sitesinde hurdacı esnafıyla bir araya geldi.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya’da Metal Sanayi Sitesinde hurdacı esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Başkan Kavaklıgil ve birim müdürlerimetal sanayi sitesinde hurdacı esnafın yer aldığı bölgede inceleme yaparak esnafın taleplerini ve şikayetlerini yerinde gördü. Başkan Volkan Kavaklıgil, hurdacıların taleplerini dinleyerek, esnaflarla istişarelerde bulundu.


Ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içerisinde olduklarını belirten Başkan Kavaklıgil, “Ekiplerimiz tarafından özellikle üretim sahalarının bulunduğu alanlarda ve sanayici esnafımızın iş yerlerinin olduğu bölgelerde rutin belediyecilik hizmetlerini götürmek tabi ki en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Ama yaptığımız ziyaretler esnasında da şehrimizin kalbine dokunduğumuzu, hemşehrilerimizle iç içe olup onların sıkıntılarına ortak olduğumuzu düşünüyorum. İlla bir yerdeki sorunun giderilmesi için kıymetli hemşehrilerimizin bize gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidiyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre için yarışıyor
    1. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    2. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    3. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    4. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    5. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    6. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    7. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    8. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    9. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    10. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    11. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    12. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    13. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    14. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    15. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    16. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    17. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    18. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    19. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    20. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    21. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    22. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
    23. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
    24. Yunanistan, İran gemisine yardım..
    25. Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması
    26. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman..
    27. Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu..
    28. Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve..
    29. Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso..
    30. Millet İttifakı'nın adayı İYİ..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!