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Başkan Kavaklıgil, topyekün revize edeceğiz

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bölgeyi topyekün revize edeceklerini söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:55
Başkan Kavaklıgil, topyekün revize edeceğiz

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bölgeyi topyekün revize edeceklerini söyledi.


İlçeye daha iyi hizmet verebilmek için yoğun çaba sarf eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye birim müdürleri ve Mahalle Muhtarı Ali Osman Genç ile Pınarbaşı Mahallesi sınırları içinde bulunan belediye düğün salonu ve çevresi ile kasaplar halinde incelemelerde bulundu.


İlk olarak düğün salonuna gelen Başkan Kavaklıgil, salon ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Salonun fiziki şartlarının iyileştirileceğinin altını çizen Başkan Kavaklıgil, gerekli çevre düzenlemelerinin de yapılacağını ifade ederek yaşanabilir şehir inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.


Daha sonra kasaplar halinde incelemelerde bulunan Kavaklıgil, içinde su olmayan havuz için çalışma yapacaklarını belirterek, “Burası çarşı içerisinde, havuzun iyileştirilmesi ve şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturacağız. Kasaplar halinde de fiziki koşulların iyileştirilmesi için çalışma yapıyoruz. Düğün salonu ve kasaplar halinin bulunduğu bölgenin tamamında çalışma yapıyoruz ve ilerleyen günlerde bölgeyi topyekün revize edeceğiz” diye konuştu.


Pınarbaşı Mahallesi sınırları içinde bulunan kasaplar halinde incelemelerde bulunan Başkan Volkan Kavaklıgil belediye düğün salonu etrafında geniş çaplı incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:55
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