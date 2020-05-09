Başkan Karataş’tan Anneler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş mesajında ifadelere yer verdi:

“Karşılıksız sevmenin, şefkatin eşsiz sabrın yegâne temsilcileri olan annelerimiz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı, milletimizin maddi, manevi varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin en önemli manevi kaynaklarındandır. Toplumsal hayata aktif olarak katılmadan önce, başlangıç itibariyle annelerimizin öğretmiş ve göstermiş olduğu davranış kalıpları ve değerlerle bütünleştiğimiz bir gerçektir. Yemeyen yediren, içmeyen içiren annelerimizi sadece bir günle sınırlı bir şekilde hatırlamanın onlara yapılacak en büyük hata olacağını elbette biliyoruz. Annelerimize yılda bir gün değil her gün hak ettikleri saygı, iltifat, sevgi ve güler yüzü fazlasıyla gösterilmeli, onlara karşı kırıcı ve incitici tavır ve davranıştan mutlaka kaçınmalıyız. Bilinmelidir ki; kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Vatanımızın bağımsızlığı, birliği ve beraberliği uğruna aziz evlatlarının şehadet haberlerini metanet ve vakarla karşılayan, elleri öpülesi mübarek şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler gününü kutlarım.”