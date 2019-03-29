Başkan Kara personeliyle vedalaştı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle Belediye Konukevinde veda toplantısı yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle Belediye Konukevinde veda toplantısı yaptı.

Başkan KARA yaptığı açıklamada; “2014 yılında göreve ilk başladığımız günden beri bizimle canla başla çalışan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personellerimiz göstermiş olduğu çabalarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Toplantı plaket dağıtımıyla son buldu.

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