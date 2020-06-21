Başkan Kaplan’dan Babalar Günü mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Ailesinin mutlu, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan hayat boyu mücadele eden, varlıkları ile aile fertlerine daima güç veren babalarımız hayatımızın en değerli varlıklarıdır." dedi.

Babaların hayat boyu çocuklarının en önemli destekçisi olduğunu belirten Başkan Nedim Kaplan, açıklamasının devamında "Bu sebeple varlığımızı borçlu olduğumuz babalarımıza ne yapsak ömrümüzün sonuna kadar borcumuzu ödeyemeyiz. Onlara olan saygı ve şükran borcumuz asla bitmeyecektir. İnancımız ve kültürümüzün de bir gereği olarak onlara hürmette kusur etmemeli, sadece bir gün değil her gün hatırlamalı, daima yanlarında olmalıyız. Bu düşüncelerle; başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve onların değerli babaları olmak üzere, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren babalarımızın ve tüm baba adaylarının Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Hakkın rahmetine kavuşan babalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.