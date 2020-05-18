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Başkan Kadir Bıyık’tan 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 19 Mayıs nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:09:56 -
Başkan Kadir Bıyık’tan 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 19 Mayıs nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Kadir Bıyık mesajında; 19 Mayıs 1919 Büyük Türk Milletinin ilelebet payidar olması adına kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsunda başlayan özgürlük hareketi milletimizin azim, duruş ve mücadeleleri sonucunda Cumhuriyetin ilanıyla hadefine ulaşmış böylece Türk Milletinin bağımsızlığı ve Devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu şanlı günü gençlere armağan ederek, onlara olan güvenini, inancını ve umudunu gözler önüne sermiştir. "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir." sözleri şüphesiz onun Türk gençlerine olan sevgisinin ve inanmışlığının en büyük ispatıdır. Milletimizin bir daha bağımsızlık mücadelesi vermemesi için ve daima hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için Türk gençleri olarak daha çok çalışmalı, öğrenmeli, üretmeli Dinimize Devletimize örf adet ve kültürümüze sahip çıkmalı ecdadımızın açtığı ve aydınlattığı yoldan ayrılmamalısınız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak diyerek 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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