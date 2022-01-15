Başkan Kabaktepe'de 'yekvücut' çalışalım çağrısı!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için, çalışmalarını hızlandıracaklarını belirterek, "2023'te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek." dedi.

Başkan Kabaktepe, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

'Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz'

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik mesajlar veren Kabaktepe, "Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir manipülasyon oluştururlarsa oluştursunlar, nasıl bir algı yaparlarsa yapsınlar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıra dağlar gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Kadın Kolları teşkilatına seslenen Osman Nuri Kabaktepe, şunları söyledi:

İnsanın olduğu yerde eksiklik, hata olur. Ancak, AK Parti teşkilatımızın kadroları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatımızın kadroları, hiçbir eksikliği, hiçbir hatayı kendi çalışmasını engelleyecek, çalışma azmini kıracak bir bahaneye dönüştürmeden başarıya odaklanan kadrolardır. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil, hakkı ve hakkaniyeti esas alan bir Türkiye ve dünyayı inşa edecek. Bu istikamette hedefe yürürken hiçbir hata, hiçbir eksiklik moralimizi bozmayacak, yürüyüşümüzü etkilemeyecek, duruşumuzu sarsmayacak. Hep beraber yekvücut olarak çalışacağız ve başaracağız.