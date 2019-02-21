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Başkan İsmail Erdem Ataşehir’in imar sorununu çözmek için geliyor

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, imar sorununu çözecek projelerini anlatarak, Ferhatpaşa Mahallesi sakinlerine arsa değerlerinin ikiye katlanacağını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:01
Başkan İsmail Erdem Ataşehir’in imar sorununu çözmek için geliyor

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, imar sorununu çözecek projelerini anlatarak, Ferhatpaşa Mahallesi sakinlerine arsa değerlerinin ikiye katlanacağını söyledi.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ferhatpaşa’da mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Giresun Alucra Karabörk Köyü Derneğinde müjde veren Başkan Erdem, “Arsalarınız en az ikiye katlanacak, arsalarınızı satmayın. 1 Nisan sonrasında imarını çıkardığımız zaman bir daha ikiye katlanacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Erdem, 1 Nisan’da görevi devralır almaz plansız mahalle kalmayacağının altını çizerek, “İlk plan çalışması Ferhatpaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi, İçerenköy Mahallesi için olacak. Sonra mülkiyetini çözeceğimiz Yeni Çamlıca Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Mevlana Mahallesi var. Buralarda da mülkiyet sorunlarını halleder halletmez arkasından İnönü Mahallesi ve Kayışdağı Mahallesi’ne el atmamız lazım. Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin imarını zaten çıkardık. Bu çalışmalardan sonra plansız mahallemiz kalmayacak. Bu imar planlarını ve mülkiyet sorunlarını bitirmemizle beraber bölgemiz temizlenmiş olacak, yeni yapılar gelecek, depreme dayanıksız binalardan kurtulacağız. İmar ve mülkiyeti çözdükten sonra belediye buralara bilgi evleri yapacak, kültür merkezleri yapacak, spor merkezi yapacak” şeklinde konuştu.



“1 Nisan sonrasında imarını çıkardığımız zaman bir daha ikiye katlayacak”


Ferhatpaşa Mahallesi’nin İSKİ havzasında kaldığını, konuyla ilgili İSKİ ile görüşerek çözüme ulaştıklarını belirten Başkan Erdem, “İmar hakkınız iki katına çıktı. İki emsal civarında bir imara kavuşacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün mülk sahiplerine haber verin. Ben Sancaktepe’ye gittiğim zaman planları kısa sürede çıkardık. Nereye büyük hizmet yapacaksak ilan ettik. Vatandaş bilsin, arsasını ucuza satmasın. Siz de komşularınıza haber verin. ‘İsmail Erdem İSKİ yönetmeliğini değiştiriyor. Değişti zaten, askıda. 12 Mart’ta askıdan iniyor. Arsalarımız en az ikiye katladı, arsalarınızı satmayın deyin. 1 Nisan sonrasında imarını çıkardığımız zaman bir daha ikiye katlayacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:01
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