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Başkan Işıksu: "Öğrencilerimizden çok umutluyuz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yeni eğitim-öğretim yılı açılışında Mithatpaşa Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
Başkan Işıksu: "Öğrencilerimizden çok umutluyuz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yeni eğitim-öğretim yılı açılışında Mithatpaşa Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.


2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Can Dağabakan ile birlikte Mithatpaşa Ortaokulu’nu ziyaret eden, öğretmen ve öğrencilere yeni öğretim yılında başarı diledi. Ziyarette, Milli Eğitim Şube Müdürleri Vedat Tezbiten, Ahmet Kılcı, Mustafa Sarımert, Sedat Aydın, Atalay Gürbüz ve Maltepe Mahalle Muhtarı Süleyman Çetin de hazır bulunurken heyet, Mithatpaşa Orta Okulu Müdürü Hüseyin Mutlu’yu ziyaret etti, sınıfları dolaşarak öğrencilere hediyeler verdi.


Eğitimin öncelikli çalışmalar arasında her zaman yer alacağını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Öğrencilerimizden çok umutluyuz. Gençler bizim yarınımız olduğu kadar bugünümüzdür ve onlardan çok şey bekliyoruz. Adapazarı’mızın eğitimde de başarısının yükselmesi için elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Hayırlı, huzurlu, başarılı ve güzel bir eğitim-öğretim yılı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.


Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Belediyesi tarafından okul bahçe ve çevrelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Mutlu Işıksu’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
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