Başkan Işıksu: "Birlikte çalışarak hedeflerimize ulaşacağız"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştiren, bölge toplantıları yapan, esnafları ziyaret eden Başkan Mutlu Işıksu, son olarak Aşırlar, Nasuhlar ve Karadavutlu mahallelerinde hemşehrileri ile buluştu. Ziyaretlere Başkan Işıksu ile birlikte Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da katıldı.

Mahalle buluşmalarında Adapazarı ile ilgili projelerini, seçim sonrasından itibaren gerçekleşen ve yakın zamanda planlanan çalışmaları aktaran Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı için hedefledikleri birlik ve beraberlik ortamındaki güçlü ivmenin yakalandığını ve bu bereketi devam ettirmek için gayret edeceklerini söyledi. Seçim öncesinde verdikleri her sözü yerine getireceklerini ve bunun için hassas bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Ekibimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız hemşehrilerimize daha iyi nasıl hizmet sunabilirizin muhasebesini yaparak etkin istişare ve kapsamlı çalışma yöntemi ile faaliyet gösteriyor. Hamdolsun güzel mesafe aldığımızı da hemşehrilerimizden bizlere iletilen geri dönüşlerden anlayabiliyoruz. Destek veren, katkı sunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Adapazarı’nın çok daha güzel yarınları hak ettiğinin altını çizen Başkan Işıksu, “Daha çok çalışacağız, daha da iyi olacağız inşallah. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarını muhtarlarımızla koordineli bir şekilde tespit ediyor ve hızlı çözüm üretiyoruz. Birlikte çalışmaya devam ettiğimiz sürece Adapazarı’mızı hedeflerine daha hızlı ulaştıracağımıza inanıyoruz. Adapazarı her şeyin daha iyisini hak ediyor ve biz Adapazarı’mızı çok seviyoruz” diye konuştu.