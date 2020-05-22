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Başkan İlhan’dan ramazan Bayramı mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:52:58 -
Başkan İlhan’dan ramazan Bayramı mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan İlhan, mesajında, “İslam Âlemi ilk kez camileri cemaatsiz bir Ramazan geçirdi. İçimiz buruk olarak geçirdiğimiz Ramazan ayının ardından şimdi de salgının gölgesinde bir bayrama yetişmekteyiz. Yaşanan salgın insanoğlunun çaresizliğinin göstergesi olmakla birlikte yegane kurtuluşun Allah’ın emir ve yasaklarına uymaktan geçtiğinin nedenli önemli olduğunu da bizlere hatırlatmıştır. Vatandaşlarımız salgın döneminde bu Ramazan ayında geçmiş ramazanlardan daha fazla ihtiyaç sahibi kimselere direk veya dolaylı yollardan ulaşarak dertlere ve sıkıntılara ortak olarak güzel duygular yaşamıştır. Bu yaşadığımız güzel duyguları hayatımızın her alanına yayabilmek temennisiyle tüm İslâm Aleminin, ülkemizin ve Vanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık dolu günler diliyoruz” dedi.

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