Başkan İbrahim Burkay BEKSİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün çatı kuruluşu BEKSİAD’ın yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda sektörün mevcut durumu, ihracat performansı, pazar fırsatları, Junioshow Fuarı hazırlıkları ve BTSO’nun yeni dönem hedefleri detaylı bir şekilde ele alındı. Vişne Caddesi’nde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Burkay, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün iş yapma modellerini yeniden şekillendirdiğini belirterek, firmaların yeni döneme hazırlanmasının önemine değindi.

“Sektörlerle Güçlü İşbirliklerimiz Var”

BEKSİAD’ın BTSO projelerinin sahada karşılık bulmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Burkay, “BTSO bugün 60 bini aşkın üyesi ve meslek gruplarıyla Türkiye’nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri konumunda. Bizim gücümüzün kaynağı, üye sayımız değil, sektörlerimizle kurduğumuz güçlü iş birliklerinden kaynaklanıyor. Bu kapsamda BEKSİAD da son 13 yılda hayata geçirdiğimiz çalışmalarda en önemli paydaşlarımızdan biri oldu. Ortaya koyduğumuz vizyonun ve projelerin firmalarımız tarafından sahiplenilmesinde önemli katkılar sundu. Sektörün en kılcal damarlarına kadar ulaşan yapısıyla projelerimizin sahada karşılık bulmasını sağladı. Bugün Bursa'nın üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve rekabetçiliğini konuşuyorsak bunda ortak akıl kültürünün çok önemli payı var.” dedi.

“Krizleri Fırsata Dönüştürecek Projeler Üretiyoruz”

Küresel ekonomide yaşanan değişimin iş dünyasını yeni arayışlara yönelttiğini ifade eden Başkan Burkay, BTSO olarak firmaların yeni pazarlara ulaşmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, “Pandemi sonrası dönemde dünya ekonomisi yeni bir sürece girdi. Ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve küresel belirsizlikler artık istisna değil, iş dünyasının yeni gerçeği haline geldi. Böyle dönemlerde yapılması gereken krizlerden şikâyet etmek değil, yeni fırsat alanları oluşturmaktır. Biz de BTSO olarak üyelerimizin yeni müşterilere ulaşmasını sağlayacak projelere odaklanıyoruz. Ticaret heyetleri, alım heyetleri ve uluslararası organizasyonlarla firmalarımızın ihracat kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü bugün şirketlerimizin en önemli ihtiyacı yeni pazarlara ulaşmak ve ürünlerini daha geniş coğrafyalarda satabilmektir.” diye konuştu.

“Junioshow Sektörümüzün Dünyaya Açılan Vitrini”

Junioshow’un yeniden yükselişe geçmesinde BEKSİAD ile yürütülen iş birliğinin önemli rol oynadığını belirten İbrahim Burkay, fuarın sektör adına önemli bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunun altını çizdi. Başkan Burkay, “Pandemi döneminde fuarcılık sektörü ivme kaybetti. Ancak biz bu tabloyu kabul etmek yerine BEKSİAD ile birlikte fuarımızı nasıl yeniden güçlendirebiliriz sorusuna odaklandık. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca eski seviyemize ulaşmadık, eski günlerin de ötesine geçtik. Eylül ayında gerçekleştireceğimiz organizasyon için hazırlıklarımız sürüyor. Ciddi bir alan şu anda kiralanmış durumda. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda alıcıyı Bursa’da ağırlayacağız. Bu çalışmaların tamamı sektörümüzün ihracat kapasitesini güçlendirmeye yönelik yatırımlardır.” ifadelerini kullandı.

“Müşterilerin Bize Gelmesini Bekleyemeyiz”

Afrika pazarında önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Başkan Burkay, firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Etiyopya ziyaretinde önemli temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Burkay, “Bugün artık müşterinin bize gelmesini bekleyemeyiz. Bizim müşteriye ulaşmamız gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde China Mall benzeri ticaret merkezleri bulunuyor. Çin yalnızca ürün üretmiyor, ürününü müşterinin ayağına götürecek organizasyonları da kuruyor. Bizim de artık aynı anlayışla hareket etmemiz gerekiyor. Türk ürünlerine yönelik ciddi bir talep var. Önemli olan bu talebi sürdürülebilir ticarete dönüştürebilecek organizasyonları kurabilmek. Bu doğrultuda Turkish Mall modelini hayata geçirmek istiyoruz.” dedi.

“BTSO’nun Desteğini Her Zaman Yanımızda Hissettik”

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit ise BTSO’nun ortaya koyduğu vizyonun sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi. Vişne Caddesi merkezli bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasında BTSO’nun desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Bayezit, “Sayın Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu vizyon, hayata geçirdiği projeler ve üretim ile ihracatı merkeze alan yaklaşımı sektörümüze önemli katkılar sağladı. Vişne Caddesi merkezli bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüzün bugün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasında BTSO'nun desteğini her zaman yanımızda hissettik. Özellikle ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ anlayışı bizler için yol gösterici bir vizyon oldu. BEKSİAD olarak dün olduğu gibi bugün de üretimin, ihracatın ve Bursa ekonomisinin güçlenmesi adına BTSO ile birlikte çalışmaya, üyelerimizin önünü açacak her projede sorumluluk almaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

“İbrahim Burkay Bursa’ya Büyük Bir Değer Kattı”

Bursa iş dünyasının geleceğine yön verecek çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğine inandıklarını ifade eden Bayezit, “Sayın Başkanımıza Bursa iş dünyasına kazandırdığı değerler ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yeni dönem yolculuğunda da başarılar diliyoruz. Şehrimizin üretimine, ihracatına ve ihracatçısına güç katacak çalışmalarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. BEKSİAD ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa'nın ortak hedefleri doğrultusunda Başkanımızın yanındayız, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Başkanımıza sektörümüze verdiği destekler ve bizlere duyduğu güven için teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.