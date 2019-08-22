0553 313 94 23

Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük coşkusunu vatandaşa yaşatacağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek etkinliklerle ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında zafer ruhunu tam anlamıyla yaşatacaklarını ifade etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:52
Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük coşkusunu vatandaşa yaşatacağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek etkinliklerle ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında zafer ruhunu tam anlamıyla yaşatacaklarını ifade etti.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik programı gerçekleştirilen toplantıda anlattı. Programın detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan Hürriyet, Zafer Bayramı etkinliklerinin 26 Ağustos Pazartesi başlayıp 30 Ağustos Cuma günü son bulacağını söyledi. Vatandaşların rahatlıkla katılabileceği, eşlik edebileceği, Zafer Bayramını hissedebileceği bir program yaptıklarını belirten Başkan Hürriyet, “Detaylı bir program yaptık. 5 günlük bir program olacak. Her günü dolu dolu ve sürprizlerle dolu bir program olacak. Hatta, 30 Ağustosun sürprizi sadece Volkan Konak değil, vatandaşlarımıza zafer gününü doyasıya yaşatacak sürprizlerimiz de var” dedi.



“Coşkunun İzmit’in her yerinde hissedilmesini istiyoruz”


30 Ağustos Zafer Bayramının adına ve şanına yakışır bir kutlama gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Cumhuriyete yakışır şekilde Zafer Haftası çerçevesinde 5 gün dolu dolu program hazırladık. Adına ve onuruna yakışır şekilde bayramımızı kutlayacağız. Birçok noktada halkın ulaşabileceği noktalarda program düzenledik. Etkinliklerimizi özellikle Kent Meydanı’nda yapıyoruz. O alanı cazibe merkezi haline getireceğimizi daha önce söylemiştik. Zafer Bayramı kutlamalarında kent meydanını kullanacağız. O coşkuyu İzmit’in her yerinde yaşatacağız. Zaferin 97. yılında coşkunun İzmit’in her yerinde hissedilmesini istiyoruz. Büyük zaferin büyük coşkusunu vatandaşa yaşatacağız” diye belirtti.



İzmit birçok etkinliğe sahne olacak


Birçok etkinliğin yapılacağı programda 26 Ağustos Pazartesi Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz “Kurtuluştan Bugüne Atatürk’ün İzinde” panel ve kitap imzası gerçekleştirecek. 28 Ağustos Çarşamba günü Sunay Akın “Bir Cumhuriyet Hikayesi” gösterimiyle, Çocuk Kalpler Kumpanyası da konser vererek İzmit halkının karşısına çıkacak. 29 Ağustos Perşembe günü ise “Hilal-i Ahmer 1868 Türk Kızılayı Kurtuluş Cephesinde” konulu savaş kartpostal sergisi açacak. 30 Ağustos Cuma günü de Volkan Konak vereceği konserle Zafer Bayramı coşkusunu İzmit’te yaşatacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:52
  1. konser
  2. sergi
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Schneider Electric, iklim değişikliğine dikkati çekiyor
    1. Schneider Electric, iklim..
    2. Suriye’yi yerle bir eden Rusya ve..
    3. Hakkari’deki içme suyu depoları yıkandı
    4. Başkan Büyükakın, “Hedefimiz yerinde..
    5. Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı..
    6. Batman'da 4 muhtar görevden..
    7. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
    8. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
    9. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    10. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    11. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    12. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    13. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    14. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    15. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    16. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    17. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    18. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    19. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    20. Kayserispor taraftarı forvet..
    21. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    22. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    23. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    24. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    25. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    26. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    27. Altın fiyatları
    28. Başından vurulan fındık işçisi ağır..
    29. Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan..
    30. Aydın Yılmaz'ın yeni takımı! Nereden..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal