Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük coşkusunu vatandaşa yaşatacağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek etkinliklerle ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında zafer ruhunu tam anlamıyla yaşatacaklarını ifade etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik programı gerçekleştirilen toplantıda anlattı. Programın detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan Hürriyet, Zafer Bayramı etkinliklerinin 26 Ağustos Pazartesi başlayıp 30 Ağustos Cuma günü son bulacağını söyledi. Vatandaşların rahatlıkla katılabileceği, eşlik edebileceği, Zafer Bayramını hissedebileceği bir program yaptıklarını belirten Başkan Hürriyet, “Detaylı bir program yaptık. 5 günlük bir program olacak. Her günü dolu dolu ve sürprizlerle dolu bir program olacak. Hatta, 30 Ağustosun sürprizi sadece Volkan Konak değil, vatandaşlarımıza zafer gününü doyasıya yaşatacak sürprizlerimiz de var” dedi.

“Coşkunun İzmit’in her yerinde hissedilmesini istiyoruz”

30 Ağustos Zafer Bayramının adına ve şanına yakışır bir kutlama gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Cumhuriyete yakışır şekilde Zafer Haftası çerçevesinde 5 gün dolu dolu program hazırladık. Adına ve onuruna yakışır şekilde bayramımızı kutlayacağız. Birçok noktada halkın ulaşabileceği noktalarda program düzenledik. Etkinliklerimizi özellikle Kent Meydanı’nda yapıyoruz. O alanı cazibe merkezi haline getireceğimizi daha önce söylemiştik. Zafer Bayramı kutlamalarında kent meydanını kullanacağız. O coşkuyu İzmit’in her yerinde yaşatacağız. Zaferin 97. yılında coşkunun İzmit’in her yerinde hissedilmesini istiyoruz. Büyük zaferin büyük coşkusunu vatandaşa yaşatacağız” diye belirtti.

İzmit birçok etkinliğe sahne olacak

Birçok etkinliğin yapılacağı programda 26 Ağustos Pazartesi Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz “Kurtuluştan Bugüne Atatürk’ün İzinde” panel ve kitap imzası gerçekleştirecek. 28 Ağustos Çarşamba günü Sunay Akın “Bir Cumhuriyet Hikayesi” gösterimiyle, Çocuk Kalpler Kumpanyası da konser vererek İzmit halkının karşısına çıkacak. 29 Ağustos Perşembe günü ise “Hilal-i Ahmer 1868 Türk Kızılayı Kurtuluş Cephesinde” konulu savaş kartpostal sergisi açacak. 30 Ağustos Cuma günü de Volkan Konak vereceği konserle Zafer Bayramı coşkusunu İzmit’te yaşatacak.