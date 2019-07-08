0553 313 94 23

Başkan, hedefi açıkladı: Faizdeki sarmal bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yoğun bir ekonomik saldırı altında girildiğini ve projelerin yarışmadığını belirterek, “Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
Başkan, hedefi açıkladı: Faizdeki sarmal bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yoğun bir ekonomik saldırı altında girildiğini ve projelerin yarışmadığını belirterek, “Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız. Kulağımızı milletin sesine vereceğiz” dedi.


Erdoğan, önceki gün İstanbul milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında yerel seçim sonuçlarını ve ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.


Türkiye Gazetesi’nden Yücel kayaoğlu’nun haberine göre, hem 31 Mart öncesi dönemde hem de 23 Haziran sürecinde Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar olduğuna, seçimlerin de bu şartlar altında yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, projelerin yarışmadığını belirti. Erdoğan şöyle konuştu:


"Vatandaş, AK Parti’nin belediye hizmetlerinden memnundu. Bunu İstanbul’un ilçelerinde bize verdiği oylardan da anlıyoruz. Ama büyükşehirde bize oy vermediyse bunun analizini çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu seçim bir yerel seçimdi. Ancak başta İstanbul olmak üzere birçok yerde hizmetler yarışmadı. Hizmetler ve projeler yarışsaydı daha farklı sonuçlar çıkardı. Buna rağmen İstanbul dahil seçiminin kazananı tartışmasız AK Parti’dir. Ama özellikle İstanbul’da vatandaş bize bir mesaj vermiştir. İstanbul’u kaybettiysek bunun sorumlusu millet değildir. Hata varsa bunu kendimizde arayacağız, gereğini yapacağız. Hatalarımızı tamir edeceğiz. Önümüze bakacağız. Seçimlere hangi şartlarda gittiğimiz herkesin malumu. Yoğun bir ekonomik saldırı oldu. Pazarda, markette mevsimsel şartlar nedeniyle fiyatların yüksek olmasını muhalefet de çok iyi kullandı. Yaşanan tüm ekonomik saldırılara rağmen yakın zamanda ekonomide çok iyi gelişmeler olacak. Enflasyon düşüş trendine girdi, daha da düşecek. Vatandaşı rahatlatmak bizim görevimiz. Bunun için öncelikle ülkeyi ve vatandaşı faiz sarmalından kurtarmalıyız. Bundan sonra en önemli işimiz faizle mücadele olacak. Faizleri düşürmek için elimizden geleni yapacağız. 2023 seçimlerine kadar geçecek 4 yıllık süreçte projelerimizi hayata geçirip, kulağımızı vatandaşa vereceğiz. Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız. Hedefe kilitlenip önümüze bakacağız".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu
    1. Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca..
    2. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir?..
    3. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    4. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
    5. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    6. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    7. Stres ve alkol gastrit nedeni
    8. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    9. Kaymakam, şehitlik bakım..
    10. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    11. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    12. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    13. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    14. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    15. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    16. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    17. "İhracattaki artışın katlanarak..
    18. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
    19. Orman işçilerinin görev süresi..
    20. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
    21. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
    22. Ankara’da ‘dalavereciler’ çetesine..
    23. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
    24. Döviz kurları
    25. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban..
    26. Adana’da sahte içkiye suçüstü
    27. Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi..
    28. F-16'lar vurdu! 4 terörist öldürüldü
    29. Asya borsaları
    30. (Özel)Pakistanlı kardeşler, elleri..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’