  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Gürün’den ’Babalar Günü’ mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:08:08 -
Başkan Gürün’den ’Babalar Günü’ mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Gürün mesajında, “Her yıl Haziran aylının üçüncü haftasını Babalar Günü olarak kutluyoruz. Bizler için güvenin ve gücün simgesi babalarımıza hediyeler alıyor, onları bu özel günde mutlu etmeye çalışıyoruz. Başımızın tacı anne babalarımızı sadece yılın belirli günleri değil her günü hatırlamalı ve saymalıyız. Toplumsal yapının temeli ailelerde gücün, otoritenin, saygının simgesi, evlatların da ilk kahramanları, ilk oyun arkadaşları babalardır. Babalar evlatlarına annelerimiz kadar sevgilerini göstermeseler de, söylemeseler de aslında her şeyi evlatları için yaparlar. Ailesinin daha mutlu, daha rahat yaşaması için gece gündüz çalışan, bütün fedakâr babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı