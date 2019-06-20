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Başkan Gürün Turgutreis Arıtma projesini yerinde inceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yeni dönemde yapılacak projelerle ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Bodrum ilçesini ziyaret etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:53
Başkan Gürün Turgutreis Arıtma projesini yerinde inceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yeni dönemde yapılacak projelerle ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Bodrum ilçesini ziyaret etti. 5 yıllık süreçte sadece Bodrum’a 57 farklı proje için 322 Milyon TL’lik alt yapı yatırım finansmanı ayrılırken Başkan Gürün, bu yatırımların en büyüklerinden biri olan Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesini yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Tesisin yapılacağı bölgeyi gezen ve burada ekiplerden teknik bilgi alan Gürün, daha sonra kanalizasyon projesi ve Bodrum’a yapılacak olan diğer yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunmaya devam etti. Turgutreis’e yapılacak 37 Bin metreküp kapasiteli tesisin proje çalışmaları tamamlanırken 2019 yılı içerisinde bu tesisin inşaat çalışması başlayacak. 85 Milyon TL’ye mal olacak Turgutreis Atıksu arıtma tesisi Akyarlar, İslamhaneleri, Peksimet ve Dereköy mahallelerinde yaşanan arıtma problemini ortadan kaldıracak.


Bodrum’da Mevcut Tesislerin Kapasiteleri Artıyor


Başkan Gürün, daha sonra özellikle yaz aylarında yoğun nüfus artışının yaşandığı Cevat Şakir, Cumhuriyet, Çarşısı, Eskiçeşme, Gümbet, Kumbahçe, Tepecik, Türkkuyusu, Umurça, Yeniköy ve Yokuşbaşı Mahallelerine hizmet veren tesislerde yapılacak olan kapasite artış projeleri için de bilgi aldı. Bu mahallelere 9 bin 600 metreküp kapasiteli Gümbet, 10 bin metreküp kapasiteli İçmeler atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 19 bin 600 metreküplük bir kapasite ile bölgedeki mahallelere hizmet veriliyor. Bu kapasitedeki tesislerin önümüzdeki süreçte Bodrum ilçesinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalacağı ön görüldüğü için Büyükşehir tarafından çalışma başlatıldı. Gümbet atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 30 bin metreküp arttırılarak 39 bin 600 metreküpe ulaşacak. Böylelikle Bodrum merkezde 49 bin 600 metreküplük arıtma yapılarak bölgenin arıtma problemi ortadan kalkacak.


Bodrum’da uzun yıllardan bu yana süre gelen önemli alt yapı sıkıntılarının olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gittikçe artan nüfus ve yaz aylarında gelen misafirler nedeniyle bu alt yapı eksikliklerinin daha büyük sorunları ortaya çıkardığını belirtti. Başkan Gürün, “Bizim İlimizin nüfusu 967 bin 487. Özellikle yaz aylarında gelen misafirlerimizle birlikte nüfusumuz 5 milyona yaklaşıyor. Bizde projelerimizi 5 milyon nüfusa göre yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın en ünlü turistik kentlerinde biri olan Bodrum İlçemizde yıllardır yaşanan alt yapı sorunlarının çözümü için oluşturduğumuz finansman ile büyük bir yatırım hamlesi başlattık. Önümüzdeki 5 yılda arıtma tesisi, kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hat projeleri ile gözbebeğimiz Bodrum’un alt yapı sorunlarını çözeceğiz ve doğasını koruyan, huzurlu, Muğla’ya yakışan bir kent yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:53
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