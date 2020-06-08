Başkan Gürkan’dan cevizli "torun" yorumu
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medyadan yaptığı yorumda torunları cevizin içerisine benzeterek, "Evlat ceviz, torun cevizin içidir” ifadelerini kullandı
Başkan Gürkan, sosyal medyadan Zeynep Kumsal isimli 3,5 yaşındaki kız torununu çiçekler içinde çekildiği bir pozu paylaşarak, ilginç bir yorumda bulundu. Gürkan, yorumunda, torunun ceviz içine benzeterek, "Evlat ceviz, torun cevizin içidir" dedi.
Gürkan’ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının yoğun beğenisini aldı.