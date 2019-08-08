Başkan Gürkan, Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu

Canlı Hayvan Pazarında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hayvan Pazarındaki bütün kurbanlıkların veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılıyor, vatandaşlarımız herhangi bir şüpheye kapılmadan kurbanlıklarını gönül rahatlığı ile alabilirler.” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Malatya’nın en hareketli yerlerinden biri olan Canlı Hayvan Pazarında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alındı. Vatandaşların kurban alış ve satışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri, Hayvan Pazarı’nda 7/24 esasına göre hizmet verirken, trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve düzenli trafik akışı olması için Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve zabıta ekipleri de yoğun bir şekilde görev yapıyorlar.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Hayvan Pazarını ziyaret edip, hayvan sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti. Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Hayvan Pazarını ziyaretinden dolayı teşekkür edip, “Hayvan Pazarı ile ilgili sorun ve sıkıntılarımızı Sayın Başkanımıza ilettik. Sayın Başkanımızın bugüne kadar yaptıklarına değil aynı zamanda söylediklerine de güveniyoruz. Taleplerimizin yapılacağını biliyoruz” dedi.

“Hayvan Pazarımızda büyük sorunlar bulunmamakta”

Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanına teşekkür eden, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hayvan Pazarındaki görevli arkadaşlarımız ve esnaflarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde büyük çaplı sorunların bulunmadığı ifade edildi. Küçük çaplı sıkıntılar da alacağımız tedbirlerle kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacaktır. Hayvan Pazarımızda ortalama olarak 3500 küçükbaş ve 100’ün üzerinde büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilmekte. Hayvan Pazarımızdaki tesislerimiz bunun daha da üzerinde kesim yapabilecek kapasiteye sahip” dedi.

Vatandaşların kurban alımından kesimine kadar bütün ihtiyaçlarının Hayvan Pazarında karşılandığını belirten Başkan Gürkan, “Vatandaşlarımız Hayvan Pazarına geldiği zaman almış oldukları kurbanları bizzat burada kestirebiliyorlar. Hiçbir sıkıntı ve sorunla karşılaşmadan mevcut kesimhanelerden faydalanabilecek olan vatandaşlarımız; küçükbaş hayvan için 65 TL, Büyükbaş Hayvan kesimi için de 350 TL gibi bir rakamla hayvanlarını kestirip etlerini parçalara ayırarak teslim alabileceklerdir” şeklinde konuştu.

“Veteriner ekiplerimiz sürekli kontrollerini yapmaktalar”

Kurbanlıklarda herhangi bir hastalığın bulunup bulunmadığı konusunda Veteriner ekiplerinin sürekli görevlerinin başında olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Vatandaşlarımız şunu iyi bilmelidirler ki Hayvan Pazarında bulunan hayvanların veteriner ekiplerimiz tarafından gerekli kontrolleri yapılıyor. Vatandaşlarımız herhangi bir şüpheye kapılmadan kurbanlıklarını gönül rahatlığı ile alabilirler. Hayvan Pazarında kurban alan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için ekiplerimiz büyük bir fedakarlık ile çalışmaktadırlar.

Ayrıca kaçması muhtemel kurbanlıklar için ekip oluşturularak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekteler” şeklinde konuştu.

“Hayvan Pazarında Hijyen kurallarına dikkat ediliyor”

Malatyalıları kurbanlık alımı için hayvan pazarına davet eden Başkan Gürkan, “Hayvan Pazarında hizmet vermekte olan Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerimize, temizlik görevlilerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kurban almak isteyen bütün hemşerilerimi Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarımızda satışa sunulan kurbanlıklardan almalarını ve burada hijyenik bir ortamda sunulan kesim hizmetinden faydalanmalarını istiyorum. Kurban alacak vatandaşlarımıza kurbanlarının hayırlı olmasını temenni ediyor, Malatyalı hemşerilerimin de bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayvan Pazarındaki esnafımıza da hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.