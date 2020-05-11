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Aktüel

Başkan Güngör’den şehit annesine ziyaret

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör Anneler Gününde Şehit Muhittin Talha Çalışkan’ın annesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:29:38 -
Başkan Güngör’den şehit annesine ziyaret

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör Anneler Gününde Şehit Muhittin Talha Çalışkan’ın annesini ziyaret etti.


Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör Anneler Gününde Burdur Bucaklı Şehit Muhittin Talha Çalışkan’ın annesini yalnız bırakmadı. Başkan Güngör, şehit annesinin bu özel günde yanında olup, şehidin emaneti olan annesini bir nebzede olsun mutlu etmek istediğini dile getirdi.


Güngör 65 yaş üstü anneleri de unutmayıp, evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününe özel hazırladığı hediyeleri verdi.

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