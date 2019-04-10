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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Güngör görevi devraldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Hayrettin Güngör, herkesin belediye başkanı olacağını söyledi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
Başkan Güngör görevi devraldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Hayrettin Güngör, herkesin belediye başkanı olacağını söyledi.


Kahramanmaraş’ta 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hayrettin Güngör’ün mazbatasını almasının ardından Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi. Törende, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Başkan Hayrettin Güngör’e hayırlı olsun hediyesi olarak gönderilen kamyonların anahtarları teslim edildi.


Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, belediye mührünü ve Kahramanmaraş’ın İstiklal madalyasının bulunduğu dolabın anahtarını Başkan Hayrettin Güngör’e teslim ederek başarılar diledi.


30 Mart 2014’te belediye başkanı olduğunu hatırlatan Erkoç, "5 yıl boyunca gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve çok önemli hizmetler yaptığımız inancındayız. Dolu dolu 5 yıl geçirerek şehrimiz için önemli adımlar attık. Aslolan Kahramanmaraş’tır ve Kahramanmaraş’a hizmettir. Hayrettin Beyin başarısı, Kahramanmaraş’ın başarısıdır. Kahramanmaraş’ın başarısı için Kahramanmaraş’a hizmet için biz her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olacağız. Ona destek olacağız ve ayak bağı olanların karşısında olacağız. Lafla değil, icraatla herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı.


Görevi devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ’’Biz Fatih Mehmet Erkoç kardeşimle bir davanın neferleriyiz. Bizde ayrılık olmak. Şu an sorumluluklarımız farklı da olsa, biz aynı davanın neferleri olarak şehrimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Aday olduğumuz dönemde AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduk. İlerleyen süreçte Cumhur İttifakı’nın adayı olduk. Ama bugün bu mazbatayı aldığımızda Kahramanmaraş’ın Büyükşehir Belediye başkanı olduk. Biz oy veren veya vermeyen herkesin belediye başkanı olacağız’’ dedi.


Seçimin bir atmosferi olduğunu ve seçimi sahada bıraktıklarını ifade eden Güngör, ’’Bugün sorumluluk üstlenme dönemidir. Bu mazbata bize bir yetki veriyor. Biz herkesle istişare halinde olarak bu şehre yapılan üzerine artılar eklemeye geldik. Kırmadan, yıkmadan, dökmeden birleştirici bir ruh ile partimizin ilkeleri çerçevesinde bu süreci yürüteceğiz. Hem merkezi yönetimle hem de ilçe belediyelerimizle uyumu son derece önemsiyoruz’’ diye konuştu.


Törene, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, ilçe parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
  1. doğa

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