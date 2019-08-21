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Başkan Güney’den sel açıklaması

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 4 gün önce başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bir çok iş yerini su bastı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:22
Başkan Güney’den sel açıklaması

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 4 gün önce başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bir çok iş yerini su bastı.


Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, su baskını sebebiyle bir basın bülteni yayımladı.Başkan Güney, "17 Ağustos 2019 Cumartesi günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Susurluk’ta 1 saat içinde metrekareye 63,8 kilogram yağış düşmüştür. Susurluk’un ortalama aylık yağış miktarı 55 kilogram civarında gerçekleşmektedir. Görüldüğü üzere 1 saatlik yağış miktarı, bir ay içinde yağan ortalama yağış miktarının bile çok çok üzerindedir. Şiddetli yağan sağanak yağmur, sokaklarda, ev ve iş yerlerinde hasara yol açmış, bazı araçlar su altında kalarak zarar görmüş, kimi ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmıştır. Belediye ekiplerimiz gelen ihbarlara hızlıca müdahale ederek su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışması yapmıştır" dedi.


Başkan Güney, baskın yaşanmasının başlıca sebeplerini açıklayarak, "Ssurluk’ta yıllardır müstakil bir yağmur suyu şebeke hattının oluşturulmaması, aylık ortalamanın üzerinde olan yağışın 1 saatte yağması, BASKİ tarafından yürütülmekte olan kanalizasyon çalışması nedeniyle mevcut şebeke hattının büyük kısmının iptal olması, yağmur suyu ve atık suların aynı anda aktığı şebeke hattının gerek kanalizasyon çalışmasından taşınan malzemeler, gerek yağmur suyunun getirdiği çöpler neticesinde tıkanması buna sebep oldu" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:22
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