Başkan Günel Zabıta Haftası'nı kutladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Teşkilatı’nın 195. kuruluş yıl dönümü nedeniyle zabıta personeliyle bir araya geldi. Başkan Ömer Günel’e Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yusuf Atak, Özgür Batçıoğlu ve Zabıta Müdürü Nuri Can eşlik etti. Buluşmada Başkan Ömer Günel, zabıta personelinin fedakârca çalıştığına dikkat çekerek, “Belediyecilik kolay bir iş değil. Zabıta ekiplerimiz devamlı sahada. İnsanlarla, kurumlarla ve mevzuatlarla iç içesiniz ve zor bir görevi yerine getiriyorsunuz.

Bir dönem daha Kuşadası’na hizmet edeceğini de belirten Başkan Günel, “Önümüzdeki dönem yine hep beraberiz. Önümüzdeki sezona çok daha iyi hazırlanarak yeni dönemde de yine birlikte olacağız. Kuşadası’na daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Personelin Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Ömer Günel “Yazlık yerlerde zabıta ekipleri, kentin hem jandarması hem de polisidir. Yazlık nüfusumuz 1 milyonu geçiyor. Bu kadar kalabalık arasında güvenliği sağlayarak dengeli ve uyumlu şekilde görev yapmak oldukça zor. Sizler bunları yapıyor ve başarıyorsunuz. Göreve geldiğimizden bu yana sizlerle yoğun bir çalışma içinde olduk. 4.5 yıldır beni hiç mahcup etmediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.