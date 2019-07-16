Başkan Günel, Kuşadalılarla birlikte sabah sporu yapıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen sabah sporuna katıldı.

Alınan bilgiye göreHer Salı ve Perşembe günü sabah saat 8.00’da düzenlenen Sabah Sporu etkinliğine tüm Kuşadalıları davet eden Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ısınma amaçlı gerçekleştirdikleri tempolu yürüyüşün ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen sabah sporuna katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görevli uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen sabah sporunda Başkan Ömer Günel ve vatandaşlar çeşitli egzersiz hareketleri yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sabah Sporu etkinliğini faydalı bulduğunu ve tüm Kuşadalıların katılması gerektiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Sürekli spor yapan biri olarak Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Sabah Sporu etkinliğini oldukça faydalı buluyorum. Düzenli spor yapan bir birey daha sağlıklı bir yaşam sürecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ilçemizde böyle önemli bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi her Salı ver Perşembe günü sabah saat 8.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen sabah sporuna davet ediyorum” dedi.