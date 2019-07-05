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Başkan Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediye Birliği Aydın koordinatörü oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği yeni döneminin ilk Encümen Toplantısı’nda encümen üyesi olarak yerini aldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:36
Başkan Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediye Birliği Aydın koordinatörü oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği yeni döneminin ilk Encümen Toplantısı’nda encümen üyesi olarak yerini aldı. Başkan Ömer Günel JKBB’nin geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2019 yılı ilk meclis toplantısında daimi encümen üyeliğine seçilmişti.


Jeotermal kaynağa sahip üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu arttırmak ve jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle faaliyet yürüten JKBB’nin 2019 Yılı ilk Encümen Toplantısı Ankara’da yapıldı. Birliğin 2019 yılı ilk meclis toplantısında daimi meclis üyeliğine seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni dönemin ilk encümen toplantısında ise Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Aydın ili ve ilçelerinin koordinatörü olarak görevlendirildi.


JKBB Başkanı Osman Zolan başkanlığına gerçekleşen toplantıda jeotermal kaynakların doğru şekilde kullanımı konusunda görüş alışverişi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve JKBB Başkanı Osman Zolan, önümüzdeki süreçte birliğin yapısının büyüyeceğini belirterek geri dönüşümle ilgili tüm enerji kaynaklarını birliğin faaliyet alanına alacaklarını kaydetti.


Kuşadası’nın büyük bir jeotermal kaynağa sahip olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaynakların en doğru şekilde, çevreye zarar vermeden kullanılması gerektiğini kaydetti. Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın sahip olduğu jeotermal kaynaklarla ilçede turizmi 12 aya çıkarabileceklerini ifade ederek, Türkiye’de sağlık turizminin önemine değindi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:36
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