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Başkan Günel, jeoloji mühendisleriyle bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:57
Başkan Günel, jeoloji mühendisleriyle bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi.


Jeolojik anlamda kent güvenliği ve termal turizm konuların görüşüldüğü toplantıda Başkan Ömer Günel, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği özellikle Kuşadası’nda termal turizmin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapabileceklerini kaydetti.


Kuşadası Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru ile odaya üyeleri İlhan Adıyaman ve Mustafa Öztürk katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda turizm faaliyetlerinin termal turizm sayesinde 12 aya çıkabileceğine dikkat çekerek, bu konuda Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği’nin katkısına ihtiyaç duyabileceklerini ifade etti.



Kuşadası’nda yer bilimleri ile ilgili afetlere yönelik önlemler ve afet sonrası müdahale ile ilgili Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği’nin bilgi birikiminden faydalanmak istediklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Meslek odalarının temsilcilikleri kentlere büyük fayda sağlayan kuruluşlardır. Belediye olarak meslek odalarıyla iş birliği içerisinde olmak istiyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği ile de çok işimiz olacak. Kuşadası’nda termal turizmi daha yaygın hale getirmek istiyoruz. Faaliyette olan mevcut jeotermal kuyuları nasıl daha verimli kullanabiliriz ve faaliyete geçmesi planlanan kuyular nasıl değerlendirilmeli, bunlara birlikte kafa yormalıyız. Jeotermal dışında Jeolojik anlamda kent güvenliği konusunda da birlikte çalışma yürütebiliriz. Yer bilimleriyle alakalı afetlerin önlenmesi ve afet sonrası zemine müdahale ile ilgili konularda da birlikte proje üretebiliriz” dedi.


Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru ise Kuşadası Belediyesi ile iş birliğinde projeler geliştirmek istediklerini belirterek, Kuşadası’nın termal kaynaklar açısında oldukça zengin olduğunu ifade etti. Jeolojik anlamda kent güvenliği konusunda değişik projeler geliştirdiklerini kaydeden Kuru, bunları Kuşadası Belediyesi ile paylaşabileceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:57
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