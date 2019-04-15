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Başkan Gümrükçü’den AK Parti ziyaretinde birlik mesajı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Adalet ve Kalkınma Partisi Çiğli İlçe Başkanlığını ziyaret ederek birlik mesajı verdi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Başkan Gümrükçü’den AK Parti ziyaretinde birlik mesajı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Adalet ve Kalkınma Partisi Çiğli İlçe Başkanlığını ziyaret ederek birlik mesajı verdi.



Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığına CHP Meclis Grup Sözcüsü Mustafa Avdan ile birlikte nezaket ziyareti gerçekleştirerek meclis üyesi olan AK Parti üyelerini tebrik etti. Başkan Utku Gümrükçü AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin’e de çiçek takdim etti.



"Çözüm için ortaklaşalım"


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ziyarette, 5 yıl boyunca Çiğli için birlikte mücadele etmenin öneminin altını çizerek, "5 yıl birlikte Çiğli için, İzmir için, Türkiye için, güzel ve faydalı işler yapacağız.5 yıl boyunca parti gözetmeden,mahalle ve memleket ayrımı yapmadan Çiğli’de yaşayan 200 bin vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Sizinle birlikte de hem yerelde hem genelde ortak işler yapmak arzusundayız. Çok sorunumuz var, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hareket etmeliyiz. Önemli olan Çiğli halkına hizmet etmektir. Elbette ki fikir ayrılıklarımız olacak ama çözümde ortaklaşırsak Çiğli’nin birçok sorununu bu 5 yıl içerisinde çözeriz diye düşüyorum. Meclis üyesi arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.



“Çiğli’de hep beraber gülümseyeceğiz"


AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’yü tebrik ederek, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Karatekin, "Yerel yönetimler tabii ki genel siyasetten daha uzak.Siz 200 bin kişinin belediye başkanısınız. AK Parti’ye oy veren vatandaşların da belediye başkanısınız. Yani bizim de başkanımızsınız. Tabii ki biz birlikte hizmet edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz Çiğli’de yaşıyor, Çiğli’de ticaret yapıyor, Çiğli’de nefes alıyoruz. Sokaklar temiz olursa hepimiz için, düzen olursa hepimiz için güzel olur.5 yıl boyunca meclis üyesi arkadaşlarımızda sizlere eşlik edecekler. Elimizden geleni yapacağız. Başkanın bir sloganı var; ‘Gülümseyen Çiğli’ diye. İnşallah hep beraber gülümseyeceğiz Çiğli’de” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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