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Başkan Gümrükçü, Çiftçiler Günü’nü tarlada kutladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Kaklıç ve Sasalı Mahallelerinde tarımla uğraşan çiftçilerle tarlalarında bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:13:45 -
Başkan Gümrükçü, Çiftçiler Günü’nü tarlada kutladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Kaklıç ve Sasalı Mahallelerinde tarımla uğraşan çiftçilerle tarlalarında bir araya geldi.


Daha önce, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde tarımsal faaliyette bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara traktör desteği sağlayan Başkan Utku Gümrükçü, Kaklıç ve Sasalı bölgesinde çiftçilerle bir araya gelerek hem Çiftçiler Günü’nü kutladı hem de ihtiyaçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.



"Dayanışma ile Çiğli’de zor günleri geride bırakacağız"


Çiftçiler Günü’nü kutlamak için çiftçileri tarlada ziyaret eden Başkan Gümrükçü, Çiğli Belediyesi olarak ülke ekonomisine büyük katkısı olan çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşadığımız bu süreç tarımın önemini bize bir kez daha gösterdi. Siz üretim için bu zor günlerde ve koşullarda çalışmaya devam ediyorsunuz. Bugün Çiftçiler Günü. Sizi tarlalarınızda ziyaret etmek istedim. Hepinizin Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Biz belediye olarak tarımı desteklemeye devam edeceğiz. El ele vererek Çiğli’de tarım faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacağız" dedi.

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