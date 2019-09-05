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Başkan Gültak, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Halk Gününde vatandaşlarla tek tek görüşerek, sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:03
Başkan Gültak, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Halk Gününde vatandaşlarla tek tek görüşerek, sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.


Başkan Gültak’ın, yerel seçimlerin ardından başlattığı ve her çarşamba günü başkanlık makamında gerçekleşen Halk Gününe, her yaş ve kesimden vatandaşın ilgisi devam ediyor. Tek tek görüştüğü ilçe sakinlerinin dile getirdiği sorunlarını veya taleplerini dinleyen Gültak, bir yandan vatandaşların anlattıklarını bizzat not ederken, diğer yandan da kısa zamanda veya kolayca çözüme kavuşabilecek sorunlarla ilgili olarak da birim yetkililerini telefonla arayıp sorunun çözümünü sağlıyor. Başkan Gültak ile makamda görüşen bazı vatandaşlar iş talebinde bulunurken, kimisi de belediyecilik hizmetleri konusundaki sorunlarının çözümü için Gültak’tan destek istiyor.



“İnsanımızın sevincinin de derdinin de ortağıyız”


Akdeniz’de, hiçbir ayırım yapmadan tüm insanların yüreğine dokunmak için gönül belediyeciliğini hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Gültak, “Nasıl ki, vatandaşımızın sevinci sevincimiz ise derdi de bizim derdimizdir. Bu nedenle hayata kattığımız Halk Günü uygulaması ile belediyemize gelen tüm insanlarımızı dinliyor, anlattıkları sıkıntılarını veya dile getirdikleri taleplerini dinliyoruz. Belediyemiz imkanları ölçüsünde bu sorunları çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.


Gönül belediyeciliği şiarıyla hiçbir ayırım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan bir anlayışla hizmet verdiklerini belirten Gültak, “Halk Günü uygulamamız, bu şiarla ortaya koyduğumuz ve hiçbir ayırım yapmadan tüm insanlarımızı kucakladığımız bir uygulamadır. Öncelikli hedefimiz ve projemiz insanlıktır. İlk amacımız, geçmişin yanlış politikaları sonucu Akdeniz’de kronikleşen sorunları ortadan kaldırmaktır. Belediyemizin kapıları, sadece halk gününde değil, her gün bütün vatandaşlarımıza açıktır. İnsanlarımızın derdiyle dertleneceğiz, yaşadıkları sorunlarına birlikte çözüm arayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:03
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