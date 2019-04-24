0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Güler: “Üreten Ordu modelini bu sergide gördük”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) Fatsa Şubesi’nin düzenlediği yılsonu sergisinin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:22
Başkan Güler: “Üreten Ordu modelini bu sergide gördük”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) Fatsa Şubesi’nin düzenlediği yılsonu sergisinin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Seçim sürecinde söylediğim bir söz vardı; düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu. Üreten Ordu modelini bu sergide gördük” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) Fatsa Şubesinde eğitim alan kursiyerlere ait çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi Fatsa Kültür Sarayı’nda açıldı.


Ortaya çıkan eserlerin sergilenmekle kalmayıp ekonomik anlamda kalkınmaya da katkı sunabileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yaklaşık 4 bin kursiyerin çalışmaları sonucu mükemmel eserler ortaya çıkmıştır. Hepsi sergilenmeye layık olan eserlerden yalnızca 400’ü bu sergide yer alıyor. Emekleriniz için sizi canı gönülden kutluyorum. Bundan sonra da çok daha güzel çalışmalara birlikte imza atarak Fatsa’yı inşallah ayağa kaldıracağız. Bu eserleri üretmekle kalmayıp ekonomiye katkı sunması adına da seri üretimini hayata geçirebiliriz. Çok bereketli ve başarılı bir sergi ortaya sunulmuş. Ünye ve Altınordu ilçelerimizde de benzer çalışmalar hayata geçiriliyor. Seçim sürecinde söylediğim bir söz vardı; düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu. Üreten Ordu modelini bu sergide gördük. Şimdi yarışma sırası. İnşallah bundan sonra da yarışmaya başlayacağız. Hepinizi yaptığınız çalışmalardan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.


Tüm kursiyerler adına konuşma yapan engelli kursiyer Nazlı Dik ise özel eğitime ihtiyaç duyan insanlara destek olunduğu için minnet duyduğunu ifade ederek, “ORMEK kursları sayesinde zamanımızı iyi değerlendirerek kendimizi her anlamda geliştiriyoruz. Burada çeşitli kurslara katıldım. Bu kurslar sayesinde üretken olabileceğimi gördüğümde duyduğum mutluluğu anlatmam mümkün değil. Burada özel eğitime ihtiyaç duyan insanların yanlarında yer alındığını gözlemekteyim. Hedeflerimize doğru ilerlememiz için bizlere sabır gösteren ve bizleri özveriyle yetiştiren öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


2015 Ekim ayı itibariyle hizmete başlayan Fatsa ORMEK merkezine 18 bin 912 kişi başvuruda bulundu. 611 kursun açıldığı Fatsa ORMEK şubesinde 13 bin 905 kursiyere eğitim verildi.Şuan 89 farklı branşta kurs açarak eğitimlerine devam eden ORMEK’in 1.961 kursiyeri bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:22
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OSM’de ‘Düşler Sahnesi’ sergisi açılıyor
    1. OSM’de ‘Düşler Sahnesi’ sergisi..
    2. Vali yardımcısı, törenden neden erken..
    3. Dışişleri Bakanlığı: "ABD Başkanı..
    4. Başkanı Fevzi Kılıç Hacıoğlu..
    5. Uğur’dan OSB’ye cami
    6. 8,2 milyonluk kanalizasyon projesinde..
    7. Tekeri patlayan araç takla attı: 2’si..
    8. YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan,..
    9. Başkan Güler: “Üreten Ordu modelini bu..
    10. İzmit Belediyesi’nde ikramiyeler yattı
    11. Oltu’da muhtarlar toplantısı
    12. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    13. Vali Okay Memiş süt sanayicileri ile..
    14. CHP’li Özkoç: "Genel Başkanımızın bu..
    15. Interpol Benin ve Nijerya’da 157 çocuk..
    16. YSK'dan İstanbul seçimleri için yeni..
    17. İBB Meclisi'nin 8. dönem ikinci..
    18. Kapalıçarşı'da altın
    19. Köprü ve otoyollardan para yağdı!
    20. Bu festivalde sanat konuşuyor
    21. Galatasaraylı taraftarlar,..
    22. MHP İl Başkanı Avşar’dan hayırlı olsun..
    23. Okul gösterileri coşku ile izlendi
    24. MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı..
    25. Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan..
    26. Kamu ahlâkında Büyükşehir farkı
    27. 17 ülkeden sanatçılar Kuşadası’nda..
    28. Bakanlıktan Küçükcekmece’deki çocuk..
    29. Geçici köy korucusu adayları kadro..
    30. Murzioğlu: "Gündemimiz ekonomi olmalı"
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?