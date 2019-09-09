Başkan Güder, öğrencileri ilk eğitim gününde yalnız bırakmadı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere başarılar dileyen Güder, “Sizler geleceğimizin teminatısınız” dedi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Şehit Şahin Altmış İlkokulunu ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrenci ve öğretmenlere hediye veren Güder, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi inşa etme adına bugün öğretmenlerimiz İnşallah birinci ve ikinci dönemi çocuklarımıza yıl içerisinde eğitim ve öğretimden geçirerek, ülkemiz ve kendileri için faydalı olmalarına olanak sağlayacaklar. Bugünümüzü öğretmenlerimize borçluyuz. Çünkü her birimizi yetiştiren eğiten öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimize saygılarımı, hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah gelecek neslimiz bugünkü kuşaklardan daha iyi olacaklar. Öğretmenlerimiz ve anne babalar bu bilinçle evlatlarını yetiştirecekler” diye konuştu.